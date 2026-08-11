Anadolu Medya Ödülleri Külliye’de sahiplerini buldu: Turkuvaz Medya’ya iki ödül birden

Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen görkemli törende, Turkuvaz Medya çatısı altında başarılarıyla öne çıkan isimler ödüllendirildi. A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Türk medyasına katkılarından dolayı plaketlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın elinden aldılar.