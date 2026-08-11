CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dijital kumar tuzağı çocukları yutuyor! Borç batağından suça uzanan korkunç sarmal

Dijital dünyada sınır tanımayan erişim kolaylığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı çocuklar ve gençler için büyük bir tehdide dönüştürürken, Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'a destek başvuruları yalnızca son 7 ayda yüzde 24'ten fazla arttı; uzmanlar, 15-24 yaş grubunun en büyük risk altında olduğunu belirtti. Uzmanlar, kontrolle başlayan kumar davranışının zamanla bağımlılığa dönüşebildiğine dikkat çekerken, kayıpların büyümesiyle gençlerin kendine zarar verme, intihar ve suç sarmalına sürüklenebileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.

Önceki Video
Türkiye'den küresel iklim seferberliği! Bakan Kurum: "COP31’i küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız”
Türkiye'den küresel iklim seferberliği! Bakan Kurum: "COP31’i küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız”
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı'nı kabul etti
Sonraki Video
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı'nı kabul etti
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar