Dijital kumar tuzağı çocukları yutuyor! Borç batağından suça uzanan korkunç sarmal

Dijital dünyada sınır tanımayan erişim kolaylığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarı çocuklar ve gençler için büyük bir tehdide dönüştürürken, Türkiye'de kumar bağımlılığı nedeniyle Yeşilay'a destek başvuruları yalnızca son 7 ayda yüzde 24'ten fazla arttı; uzmanlar, 15-24 yaş grubunun en büyük risk altında olduğunu belirtti. Uzmanlar, kontrolle başlayan kumar davranışının zamanla bağımlılığa dönüşebildiğine dikkat çekerken, kayıpların büyümesiyle gençlerin kendine zarar verme, intihar ve suç sarmalına sürüklenebileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.