29 Nisan 2023, Cumartesi
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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Rezidansta geçen gün yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna döndü. Çıra gibi tutuşan Folkart Sitesi'ndeki binaların dış kaplamasının vernikli ahşapla yapıldığı ortaya çıktı. Daireleri 'akıllı ev' olarak pazarlanan lüks sitedeki akıllı sistemin cepheye etkili olmadığına dikkat çeken uzmanlar, "Dış cephesinde yangın yönetmeliğine aykırı olarak, yanıcı bir madde olan vernik sürülmüş ahşap kullanılmış. Böyle olunca bir nedenle ikinci katta çıkan yangın pencerelerden dışarıya çıkıp tüm binayı sarmış. Doğru malzeme doğru şekilde uygulansaydı bu boyutta bir yangın olmazdı" dedi.