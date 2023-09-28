28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ezel'in "Ramiz Dayı"sı Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Ezel'in "Ramiz Dayı"sı Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 14:59
Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu İstanbul Cihangir'de bulunan kafede oturan Ayhan Yılmaz isimli şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Ünlü oyuncunun kafesinde silahlı saldırı
Ünlü oyuncunun kafesinde silahlı saldırı
Gaziantep’te vahşet! 2 ölü 3’ü çocuk 4 yaralı
Gaziantep'te vahşet! 2 ölü 3'ü çocuk 4 yaralı
FETÖ üyesi albay Demiraslan yakalandı
FETÖ üyesi albay Demiraslan yakalandı
Kızıldeniz’de yaşayan balık türü Akdeniz’de
Kızıldeniz'de yaşayan balık türü Akdeniz'de
Kaçakçılara göz açtırılmadı!
Kaçakçılara göz açtırılmadı!
Burun estetiğinde Tiktok etkisi!
Burun estetiğinde Tiktok etkisi!
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
Mecidiyeköy’de patlama!
Mecidiyeköy'de patlama!
Eris varyantı ne kadar tehlikeli?
Eris varyantı ne kadar tehlikeli?
Gramına 200 dolar verdiler, satmadı
Gramına 200 dolar verdiler, satmadı
Araçtan atladı silah kabzasıyla dövdü
Araçtan atladı silah kabzasıyla dövdü
İki İETT aracı birbirine girdi
İki İETT aracı birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster