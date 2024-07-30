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Eyüpsultan'da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

Eyüpsultan'da dehşet anları! Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu

İHA
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Giriş: 30.07.2024 15:53
İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, tartıştığı arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu. Belinden vurularak ağır yaralanan kadının hayati tehlikesin devam ettiği öğrenilirken, saldırgan ise uzun namlulu silahla birlikte yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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