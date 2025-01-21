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Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izledi: Yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izledi: Yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 01:51
Eskişehir'de kişinin yaşadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik görevlileri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izleyen ev sahibi ise olduğu yere çöktü. Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden ev sahibinin komşusu Ahmet Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izledi: Yanan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi
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