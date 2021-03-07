"Evden çalışma" işçileri memnun etmedi! Home Office hayali nasıl değişti?

Covid-19 pandemisi alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Çalışma hayatı ise bu durumdan çok etkilendi. Dijital altyapının yeterli olup olmaması bir yana başta işçilerin lehine gibi görünen evden çalışma kararı, gittikçe aleyhine döndü. Üstelik pandemi (salgın) gösterdi ki, evden çalışmak da mümkündü. Bu da haliyle iş hukukunun yeniden ele alınmasını gerektirecek. Peki dünya buna ne kadar hazır? İşte yanıtlar...

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