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Evde maske kullanmalı mıyız? Prof. Dr. Müslüm Çiçek A Haber'de açıkladı

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Giriş: 18.11.2020 17:04
Güncelleme:18.11.2020 18:04
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Müslüm Çiçek son günler Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son durumu A Haber'de yorumladı. Prof. Dr. Çiçek, bulaş riskinin artması nedeniyle evde maske takmak gerekir mi? El hijyeni için ne kullanılmalı? El dezenfektanı veya el antiseptiği arasındaki fark nedir? gibi sorulara yanıt verdi.

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Müslüm Çiçek son günler Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son durumu A Haber'de yorumladı. Prof. Dr. Çiçek, bulaş riskinin artması nedeniyle evde maske takmak gerekir mi? El hijyeni için ne kullanılmalı? El dezenfektanı veya el antiseptiği arasındaki fark nedir? gibi sorulara yanıt verdi.

Prof. Dr. Çiçek, dışarıda gün boyu maske kullanan birisi evde el hijyenine dikkat etmesi durumun pek ciddi sorun olmayacağını ama kullananların ise şu kritik süreçte faydasını görebileceğini belirtti. İlaçlar ve aşıların insanların kullanımına girene kadar herkesin kendisini bu virüsü taşıyor olarak kabul etmesi ve ona göre davranması gerektiğini belirtti.

Dezenfektan ve antiseptik kavramları konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Çiçek, yüzeylerin ve nesnelerin temizlenme işlemine dezenfektanların kullanıldığı el, yüz gibi canlı yüzeylerin ise temizlenme işlemlerinde ise antiseptiklerin kullanıldığını belirtti. Birçok yerdeki dezenfektanlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çiçek bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Çiçek "Yalnızca hükümetin aldığı kararlar değil virüsle topyekun mücadele ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu meselenin üstesinden gelebiliriz. Aşı ve ilaç bulunana kadar bu tedbirleri sürdürmeliyiz." dedi.

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