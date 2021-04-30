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Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı |Video

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Giriş: 30.04.2021 18:45
Güncelleme:30.04.2021 19:00
Uzmanlar, karantina sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurallara uyulduğu takdirdeyse virüsün aile bireylerine bulaşının engellenebileğine dikkat çekiyor. İşte uzmanından 15 kritik öneri...

Karantina sürecini evde geçirenler dikkat!
Uzmanlar, virüsü bulaştırmamak için önlem alınması konusunda uyarıyor.

Kronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı.
Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor.

İşte uzmanında evde karantinada olanların dikkat etmesi gereken 15 nokta...

KARANTİNADA HAYAT KURTARAN 15 ÖNERİ

1- Kovid-19 kişiye destek olunmalı
2- Hasta kişi ayrı bir odada izole olmalı
3- Tabak, kaşık tek kullanımlık olmalı
4- Oda belli aralıklarla havalandırılmalı


5- Odada çift maske kullanılmalı
6- Kişiye görüntülü aramayla moral verilmeli
7- Kasta sigara ve alkolden uzak durmalı
8- Ortak alanlarda eldiven kullanılmalı


9- Ortak alanlar sık sık dezenfekte elimeli
10- Kişinin kıyafetleri ayrı yıkanmalı
11- Hasta kişinin evsel atıkları ayrı toplanmalı
12- Doğal besinler tüketilmeli


13- Odaya aromatik bitkiler konulmalı
14- Belli aralıklarla nefes egzersizleri yapılmalı
15- Aile bireyleri el hijyenine dikkat etmeli

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