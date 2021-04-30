Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı |Video

Karantina sürecini evde geçirenler dikkat!

Uzmanlar, virüsü bulaştırmamak için önlem alınması konusunda uyarıyor.

Kronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı.

Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor.

İşte uzmanında evde karantinada olanların dikkat etmesi gereken 15 nokta...

KARANTİNADA HAYAT KURTARAN 15 ÖNERİ

1- Kovid-19 kişiye destek olunmalı

2- Hasta kişi ayrı bir odada izole olmalı

3- Tabak, kaşık tek kullanımlık olmalı

4- Oda belli aralıklarla havalandırılmalı



5- Odada çift maske kullanılmalı

6- Kişiye görüntülü aramayla moral verilmeli

7- Kasta sigara ve alkolden uzak durmalı

8- Ortak alanlarda eldiven kullanılmalı



9- Ortak alanlar sık sık dezenfekte elimeli

10- Kişinin kıyafetleri ayrı yıkanmalı

11- Hasta kişinin evsel atıkları ayrı toplanmalı

12- Doğal besinler tüketilmeli



13- Odaya aromatik bitkiler konulmalı

14- Belli aralıklarla nefes egzersizleri yapılmalı

15- Aile bireyleri el hijyenine dikkat etmeli