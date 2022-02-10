Evde çocukları bekleyen görünmez tehlikeler! Çocuklar ev kazalarından nasıl korunabilir?

Yapılan araştırmaya göre dünyada her sene 0-6 yaş arası 1 milyon çocuk evde geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybediyor. Çocuklar için evdeki birçok nesne tehlike oluşturabiliyor. Peki çocukları evde hangi tehlikeler bekliyor? Kazalara karşı ne önlem alınmalı? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN