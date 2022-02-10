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Evde çocukları bekleyen görünmez tehlikeler! Çocuklar ev kazalarından nasıl korunabilir?

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Giriş: 10.02.2022 11:00
Güncelleme:10.02.2022 11:02
Yapılan araştırmaya göre dünyada her sene 0-6 yaş arası 1 milyon çocuk evde geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybediyor. Çocuklar için evdeki birçok nesne tehlike oluşturabiliyor. Peki çocukları evde hangi tehlikeler bekliyor? Kazalara karşı ne önlem alınmalı? Detaylar haberimizde...
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Çocukları bekleyen görünmez tehlikeler
Çocukları bekleyen görünmez tehlikeler
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