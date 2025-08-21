21 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Küçükçekmece’de silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, mala zarar verme gibi 11 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.