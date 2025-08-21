Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada

Küçükçekmece’de silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, mala zarar verme gibi 11 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.