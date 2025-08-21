21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada

Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 10:36
Küçükçekmece’de silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, mala zarar verme gibi 11 farklı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin bazı ev ve iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
İstanbul’da sokak köpekleri için yeni karar!
İstanbul'da sokak köpekleri için yeni karar!
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Ev ve iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada
Otopsisinde ne tespit edildi?
Otopsisinde ne tespit edildi?
Narin’siz geçen 1 yıl!
Narin’siz geçen 1 yıl!
İşte bulunan çocukların ilk görüntüleri!
İşte bulunan çocukların ilk görüntüleri!
Küresel ticaret devi: Kahve
Küresel ticaret devi: Kahve
Adilcevaz’da meyve suyu yüklü tır devrildi
Adilcevaz'da meyve suyu yüklü tır devrildi
Tekne batması! Kayıp 2 çocuk sağ bulundu
Tekne batması! Kayıp 2 çocuk sağ bulundu
Avukat Göksu Çelebi 37 gün sonra hayatını kaybetti
Avukat Göksu Çelebi 37 gün sonra hayatını kaybetti
Tekirdağ’da korkutan yangın
Tekirdağ’da korkutan yangın
Velilerin 1. sınıfa göndermeme kararsızlığı!
Velilerin 1. sınıfa göndermeme kararsızlığı!
Zeytin anavatanına gidiyor
"Zeytin" anavatanına gidiyor
Daha Fazla Video Göster