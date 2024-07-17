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Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları! GBT, KKB, Findeks raporu...

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 11:08
Ev sahipleri, kiracılardan GBT, Findeks raporu ve kefil talep etmeye başladı. Peki, mülk sahiplerinin böyle isteklerde bulunma hakları var mı? Ev sahibi mi, kiracı mı haklı? İşte detaylar...
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Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları
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