Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları! GBT, KKB, Findeks raporu...

Ev sahipleri, kiracılardan GBT, Findeks raporu ve kefil talep etmeye başladı. Peki, mülk sahiplerinin böyle isteklerde bulunma hakları var mı? Ev sahibi mi, kiracı mı haklı? İşte detaylar...

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