14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Ev sahibi kadın çetin ceviz çıktı! Hırsızı böyle kovaladı
Bursa'da "Kertenkele" lakaplı Oktay K. isimli hırsız, 14 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıktığı gibi 2 gecede 6 eve tırmanarak 250 bin liralık altın ve cep telefonu çaldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan Oktay K. ve gözcülük yapan yeğenleri cezaevine gönderildi. Ev sahibi kadının evine giren hırsızı yakalamak için kovaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.