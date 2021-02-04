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Etikette ateşe kim odun taşıyor
Son günlerde çarşı pazardaki fiyat artışları gündemden düşmüyor. Tarladan tezgaha kurulan zincirde tüketici fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Peki neden? Detaylar özel dosya haberimizde...
Son günlerde çarşı pazardaki fiyat artışları gündemden düşmüyor. Tarladan tezgaha kurulan zincirde tüketici fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Peki neden? Detaylar özel dosya haberimizde...