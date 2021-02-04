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Etikette ateşe kim odun taşıyor

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Giriş: 04.02.2021 12:38
Güncelleme:04.02.2021 13:44
Son günlerde çarşı pazardaki fiyat artışları gündemden düşmüyor. Tarladan tezgaha kurulan zincirde tüketici fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Peki neden? Detaylar özel dosya haberimizde...

Son günlerde çarşı pazardaki fiyat artışları gündemden düşmüyor. Tarladan tezgaha kurulan zincirde tüketici fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Peki neden? Detaylar özel dosya haberimizde...

Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı TARLADAN TEZGAHA PORTAKALDA FİYAT FARKI
Tarladan tezgaha elmada fiyat farkı! Nedeni ne? TARLADAN TEZGAHA ELMADA FİYAT FARKI! NEDENİ NE?
Patateste tarladan markete fiyat uçurumu PATATESTE TARLADAN MARKETE FİYAT UÇURUMU
Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haberde değerlendirdi: Yüzde bin artmış! BAHÇEDEN MARKETE FİYAT UÇURUMU! TARLADAN TEZGAHA FİYAT OYUNU NASIL BOZULACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: YÜZDE BİN ARTMIŞ!

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Etikette ateşe kim odun taşıyor
Etikette ateşe kim odun taşıyor
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