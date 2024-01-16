16 Ocak 2024, Salı
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Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli! Estetik mağdurları özel merkezde çare buluyor
"Merdiven altı" merkezlerde yapılan estetik operasyonlar yüzünden, sağlığından olan onlarca kadın var. Son dönemde yine arttı bu mağduriyetler. Güzelleşmek bir yana felce kadar götürebilecek risklerle karşı karşıya kalan onlarca kadın oldu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorları sayesinde sağlıklarına kavuştular.