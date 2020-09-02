Esnafın korkulu rüyası yağmur! CHP'li Büyükşehir Belediyesi isyan ettirdi

İstanbul Karaköy’de Arap Camii Mahallesinde esnaf isyan ediyor nedeni her yağış sonrası dükkanlarının su altında kalması. Sadece 10 dakikada bütün dükkanları su basıyor. Çileyi çeken esnaf CHP’li Büyükşehir Belediyesine isyan ediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, detayları o bölgeden aktardı.

İstanbul Karaköy'de Arap Camii Mahallesinde esnaf isyan ediyor nedeni her yağış sonrası dükkanlarının su altında kalması. Sadece 10 dakikada bütün dükkanları su basıyor. Çileyi çeken esnaf CHP'li Büyükşehir Belediyesine isyan ediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, detayları o bölgeden aktardı.

EKREM BEY DE BURADAN GEÇTİ AMA...

Bir vatandaş, "Büyükşehir'e söyledik yaklaşık 15-20 gün önce burada çok ciddi bir çukur vardı. İSKİ'ye bildirdik gerekli mercilere de bildirdik kimse yapmadı. Hatta Ekrem Bey de buradan geçti kendisi çukura basarak geçti dedik ki oh kendisi bunu gördü inşallah yapılır dedik ama yine yapılmadı." dedi.