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Eskişehir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 15:32
Eskişehir'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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