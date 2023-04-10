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Eskişehir'de korkunç kaza! 14 kişi yaralandı! İşte yolcu otobüsünün dehşet saçtığı anlar

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Giriş: 10.04.2023 11:04
Eskişehir'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen biri jandarma servisi 2 minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı.
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