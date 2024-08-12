13 Ağustos 2024, Salı
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Eskişehir'de akılalmaz olay! Bilgisayar oyunundan etkilendi: Dehşet saçtı! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | İşte o korku dolu anlar...
Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre 18 yaşındaki bir genç, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırganın saldırı anları orta çıktı.