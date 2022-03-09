Eski sözlüsünü darp etti, tecavüz etti, başından aşağı kızgın yağ döktü: Serbest bırakıldı

Hatay'da eski sözlüsü G.Ç.’ye şiddet uyguladıktan sonra tecavüz edip kızgın yağ döken 34 yaşındaki Resul Erkmen, tutuklu yargılandığı davada 2 ay 22 gün sonra serbest bırakıldı. Suratında ciddi yanıklar oluşan G.Ç. yaşadığı kabus anların, ''Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" ifadeleriyle anlattı.

Olay, 15 Aralık günü akşam sularında Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin zilini çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında gördü. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık sebebiyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu.

G.Ç.'den beraber olduğu kişinin resmini göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz cevap alınca da bu defa da kadının başından aşağı kızgın yağ aktardı. Erkmen, bir müddet daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü düşünüp arabayla hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, emniyet güçleri, durumundan kuşkulandığı Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini iddia eden Erkmen, tutuklandı.

KABUSU ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

HAKİM TAHLİYESİNE KARAR VERDİ



Resul Erkmen hakkında İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'eziyet' suçundan dava açıldı. Davasının duruşmasına tutuklu yargılanan Erkmen, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'SADECE TAHLİYE OLDU'



G.Ç.'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında 'eziyet' suçlamasıyla dava açıldığını kaydetti. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.