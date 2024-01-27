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Eski erkek arkadaşının öldürdüğü kadın toprağa verildi

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Giriş: 27.01.2024 19:15
Ankara’da barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ayşegül Çınar’ın (44) cenazesi, otopsisinin tamamlanmasının ardından memleketi Konya’ya götürüldü.
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