16 Mart 2022, Çarşamba
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Eşiyle birliktelik yaşadığını öğrenince 7 parçaya böldüler! 18 yıl hapsi isteniyor
Karısının yasak aşk yaşadığını öğrendiği Süleyman Akbaba’yı canice öldürdükten sonra 7 parçaya bölerek boş araziye bırakan Alpaslan Aslan ile eşi Nubar Aslan hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Alpaslan Aslan’ın, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken, eşi Nubar Aslan’ın da “kasten öldürmeye iştirak” suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.