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Eşinin ailesinden kan donduran plan: Öldürüp, gömüp üstüne beton attılar

İHA
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Giriş: 10.03.2022 09:42
Sivas emniyeti 7 senedir aranan kayıp şahsın cansız bedenine ulaştı. Öldürülüp gömülen şahsın üzerinin betonla örtüldüğü belirlenirken, hayatını kaybeden adamın eşinin ailesinden 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 senesinde hayvancılık yapmak için Niğde'deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir müddet sonra Dinçer sırra kadem bastı. Aradan geçen 7 seneye rağmen Dinçer'in izi bulunamadı. 2018 senesinde Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas emniyeti tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

TANIK İTİRAFI CİNAYETİ ANLATTI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer'in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

EVA ADLI KADAVRA KÖPEĞİ BULDU
Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas'a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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