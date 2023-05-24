Eşini vurup yanlış anlaşılma nedeniyle gözaltına alındığını iddia eden sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Adana'da eşi Dilan Akcan'ı (31) darbedip, tabanca ile ağır yaralayan, gazetecilere de Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım diyen Ahmet Akcan (34) hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.