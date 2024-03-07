07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”

Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 11:00
Bağcılar’da eşini uyurken 2 kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülak hakkında karar açıklandı. Duruşmada savunma yapan Karabülak “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı” derken, mahkeme sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Eşini uykusunda öldürmüştü: “Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi”
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada
Motosiklet kazaları neden arttı?
Motosiklet kazaları neden arttı?
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yine metro arızası yine çile!
Yine metro arızası yine çile!
İstanbul’da Ramazan hazırlığı
İstanbul'da Ramazan hazırlığı
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
7 ile kar uyarısı
7 ile kar uyarısı
Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga
Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga
Eylem Tok kaçış planını itiraf etti!
Eylem Tok kaçış planını itiraf etti!
Daha Fazla Video Göster