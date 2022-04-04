04 Nisan 2022, Pazartesi
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Esenyurt'ta sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçen akşam sularında tüyle ürperten bir cinayet yaşandı. Alpaslan Çay, metrobüsten inen eski sevgilisi Kader Gökçe'yi kolundan tutarak ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader Gökçe ‘nin ardından Alpaslan Ç. de yaşamını yitirdi.