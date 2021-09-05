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Esenyurt’ta öfkeli motokurye dehşet saçtı! İETT otobüsüne tekmeli saldırı

İHA
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Giriş: 05.09.2021 13:03
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir motokurye, motosikletine İETT otobüsünün çarpması ile adeta öfke nöbeti geçirdi. Arkadaşını da olay yerine çağıran motokurye, otobüsü tekmeleyip şoföre küfürler savurdu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçen gün öğle sularında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre yemek servisi yapan bir motokurye, İETT otobüsünün çarpmasıyla yere düştü. Bu duruma öfkelene motokurye, arkadaşını da olay yerine çağırarak ortalığı birbirine kattı.İçinde yolcuların olduğu otobüsü tekmeleyen motokuryeler, vatandaşlara ve otobüs sürücüsüne güç anlar yaşattı.

EMNİYET DURUMU MÜDAHALE ETTİ

Camları tekmeleyip şoföre küfürler savuran motokuryeleri vatandaşlar da sakinleştiremedi. İETT sürücüsünün durumu emniyet güçlerine ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 TARAFTA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken, otobüste de hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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