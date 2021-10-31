Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele! Sokak ortasında defalarca tekmeledi! O anlar kamerada

Esenyurt’ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği sokak ortasında defalarca tekmeledi. Adamın köpeğe şiddet uyguladığı anları, site sakinlerinden biri cep telefonuyla kaydetti. Aynı sitede oturan hayvansever Seda Gökmen, görüntülerin kendisine ulaştırıldığını söyleyerek ‘‘Şikayetçi oldum. Sürecin takipçisi olacağım. Yaptığı vicdansızlık’’ dedi.