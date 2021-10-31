31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele! Sokak ortasında defalarca tekmeledi! O anlar kamerada

Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele! Sokak ortasında defalarca tekmeledi! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 17:34
Esenyurt’ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği sokak ortasında defalarca tekmeledi. Adamın köpeğe şiddet uyguladığı anları, site sakinlerinden biri cep telefonuyla kaydetti. Aynı sitede oturan hayvansever Seda Gökmen, görüntülerin kendisine ulaştırıldığını söyleyerek ‘‘Şikayetçi oldum. Sürecin takipçisi olacağım. Yaptığı vicdansızlık’’ dedi.
Esenyurt’ta köpeğe insanlık dışı muamele!
Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele!
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Canını hiçe saydı! Araçların arasında yürüdü
Canını hiçe saydı! Araçların arasında yürüdü
Adıyaman’da 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı
Adıyaman'da 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı
8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti!
8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti!
Yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
Yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
Beşiktaş’ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada
Beşiktaş'ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada
Yaşlı teyze dans figürleriyle şaşkına çevirdi
Yaşlı teyze dans figürleriyle şaşkına çevirdi
Zonguldak’tan yürek yakan haber!
Zonguldak’tan yürek yakan haber!
Boğaz’da faciadan dönüldü!
Boğaz'da faciadan dönüldü!
Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi
Adıyaman'da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi
8 bardağın altında içiyorsanız...
8 bardağın altında içiyorsanız...
Daha Fazla Video Göster