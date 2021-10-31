31 Ekim 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele! Sokak ortasında defalarca tekmeledi! O anlar kamerada
Esenyurt’ta bir kişi, sahibi olduğu iddia edilen köpeği sokak ortasında defalarca tekmeledi. Adamın köpeğe şiddet uyguladığı anları, site sakinlerinden biri cep telefonuyla kaydetti. Aynı sitede oturan hayvansever Seda Gökmen, görüntülerin kendisine ulaştırıldığını söyleyerek ‘‘Şikayetçi oldum. Sürecin takipçisi olacağım. Yaptığı vicdansızlık’’ dedi.