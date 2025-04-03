03 Nisan 2025, Perşembe
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Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıkmış, Ahmet Başak eşi Ayşegül Başak'ı (41) defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Başak’ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.