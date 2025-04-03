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Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 20:28
Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında tartışma çıkmış, Ahmet Başak eşi Ayşegül Başak'ı (41) defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Başak’ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
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Esenyurt’ta eşini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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