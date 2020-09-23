Esenler Belediyesi’nden örnek proje: Tabletsiz çocuk kalmasın

İstanbul Esenler Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde Esenler’de tabletsiz çocuk kalmasın kampanyası başlattı. Projede ilk etapta 10 bin öğrenciye tablet dağıtılması planlandı.

İstanbul Esenler Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde Esenler'de tabletsiz çocuk kalmasın kampanyası başlattı. Projede ilk etapta 10 bin öğrenciye tablet dağıtılması planlandı.

HEPSİNE ULAŞMAYI PLANLIYORUZ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada "Tabletler hediye olarak alınıyor. Bağışçıların getirdiği tabletleri gününde ulaştırıyoruz. Bugüne kadar EBA sistemine giriş yapamamış çocukların hepsinin sayısını tespit ettik. Bu sayılar üzerinde öncelikli olarak 8. Ve 12. Sınıfları yapacağız ama girememiş bugüne kadar uzaktan eğitimden istifade etme imkanı olmamış çocuklarımızın hepsine ulaştırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göksu, ilk tableti de kendi teslim etti.