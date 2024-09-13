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Erzurum’un Oltu ilçesinde feci trafik kazası

Erzurum’un Oltu ilçesinde feci trafik kazası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 14:27
Erzurum’un Oltu ilçesi Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki ATV sürücüsü Süleyman Düzenli yaşamını yitirdi.
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