16 Temmuz 2024, Salı
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Erzurum'da sel felaketi! Pasinler'e bağlı Pelitli Köyü'nde birçok ev ve ahır yıkıldı
Erzurum Pasinler ilçesi Pelitli Köyü’nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Köydeki birçok ev ve ahır yıkıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu aktardı. Mikrofonlarımıza konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Dün akşam saatlerinde yoğun yağış neticesinde büyük bir sel felaketi meydana geldi. Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldiler. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Devlet burada gereken adımları atacak.” dedi.