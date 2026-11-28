İspanya yarın sandık başına gidiyor: Başbakan Sanchez'in partisi anketlerde 2. sırada

İspanya, son bir yılda ülkede üst üste yaşanan krizlerin gölgesinde erken seçime gidiyor. 38 milyondan fazla seçmen yarın sandık başında olacak. Başbakan Sanchez'in partisi anketlerde ikinci sıraya gerilerken aşırı sağın koalisyon hükümetine ortak olma ihtimali de gündemde. Bu durumda İsrail'in, Sanchez sayesinde yıllardır bulamadığı desteği İspanya'dan alabileceği belirtiliyor.