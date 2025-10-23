Erzurum’da öğrencilerden ecdada vefa; tarihi tabyaları temizlediler

Erzurum Valiliği’nin öncülüğünde başlatılan 'Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, şehrin önemli tarihi yapılarından olan Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tabyanın içerisi ve çevresinden onlarca poşet çöp topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN