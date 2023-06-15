15 Haziran 2023, Perşembe
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Erzurum'da kulübedeki cinayetin sırrı çözüldü! Eşi inkar etti ama...
Dehşete düşüren olay geçen günlerde Erzurum'da meydana geldi. 47 yaşındaki A.A.'nın kulübede cansız bedenine ulaşıldı. Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.'nın yakın arkadaşı F.Ö. gözaltına alındı. F.A. sorgusunda cinayeti yalanladı. Ancak A.A., kan donduran olayı tek tek anlattı: Eşine davranışlarına sinirlendim. Sonra da...