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Erzurum'da kaynaktan çıkan su alev alev yanıyor | Peki sebebi ne?

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2021 22:22
Güncelleme:09.03.2021 22:27
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaklaşık 50 santimetre derinlikten çıkan kaynak suyunun yüzeyinde oluşan köpük, ateşle temas etmesi halinde alev alıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Kahramanlar köyündeki o noktaya gitti olayı yerinde gözlemledi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sosyal medyada ilgi uyandıran olayın yaşandığı Kahramanlar köyüne gitti.

Geçgel, kaynak suyunun üzerindeki köpüğün ateşle temas etmesi halinde yandığını bir süre sonra ise alevin söndüğünü ifade etti.

Olayla ilgili Azize Belediyesi tarafından inceleme başlatıldığını canlı yayında belirten Geçgel, henüz suyun üzerindeki köpüğün neden alev aldığına dair bir bilginin olmadığını söyledi.

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