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Erzurum'da kaçan kurbanlık dana, iki kişiyi yaraladı

İHA
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Giriş: 16.06.2024 15:11
Erzurum'da kesim için hazırlanan kurban kaçtı, sahiplerine zor anlar yaşattı.
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