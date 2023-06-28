28 Haziran 2023, Çarşamba
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Erzurum'da kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da satılmak üzere pazara götürülen boğa sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaçmasına izin vermeyen boğayı yakalamak isteyen bir kişi metrelerce yerde sürüklendi. Bir otomobil tamirhanesine giren boğa çalışanlara ve müşterilere korku dolu dakikalar yaşattı.