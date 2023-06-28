Erzurum’da kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Erzurum'da satılmak üzere pazara götürülen boğa sahibinin elinden kaçınca vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaçmasına izin vermeyen boğayı yakalamak isteyen bir kişi metrelerce yerde sürüklendi. Bir otomobil tamirhanesine giren boğa çalışanlara ve müşterilere korku dolu dakikalar yaşattı.