Erzurum’da dolandırıcılara operasyon

Hınıs ilçesinde bulunan bir kuyumculuk işletmesine 48 bin 300 TL karşılığında 2 adet 17.5 gram sahte bilezik satılması konusu ile ilgili polisim yaptığı çalışmada, kamera kayıtları incelendi, bir kadın şahsın kuyumcuya girerek bilezikleri bozdurduğu akabinde beyaz renkli binek bir araca bindiği tespit edildi.