ahaber.com.tr - Özel Haber

Hürmüz Boğazı'nda olası küresel felaket: Uzmanlar A Haber'e değerlendirdi

Ortadoğu'daki savaşın seyri, ABD'nin İran'a yönelik olası işgal ve yaptırım planlarıyla küresel bir krize doğru evriliyor. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in durumuyla ilgili sır perdesi aralanırken, gözler ABD'nin İran'ın stratejik petrol limanlarını hedef alan planlarına çevrildi. A Haber'de canlı yayına katılan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Çin'in İran'a vereceği olası destek ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünyada yaratacağı yıkıcı etkileri değerlendirdi. İran'ın Çin ile yaptığı 60 milyar dolarlık gizli anlaşma ve Tayvan kartı masadaki en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.

