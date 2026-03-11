CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Batı'nın ikiyüzlü vicdanı: Penguene üzülen dünya ölen çocuklara kör!
DünyaBatı'nın ikiyüzlü vicdanı: Penguene üzülen dünya ölen çocuklara kör!
Otomobil TIR'ın altına girdi
YaşamOtomobil TIR'ın altına girdi
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Yaşamİstanbul'da yoğun sis etkili oldu
"Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın!"
Gündem"Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın!"
Tel Aviv'de sabah olmadı
Özel HaberTel Aviv'de sabah olmadı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İran: Mücteba Hamaney sağlıklı ve güvende

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği alçak saldırıların ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. Saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey İranlı komutanlar için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlenirken, gözler yeni Dini Lider Müçteba Hamaney'e çevrildi. Seçildiği günden bu yana sırra kadem basan ve hiçbir açıklama yapmayan Müçteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığı, solunum cihazına bağlandığı hatta öldüğü iddia edilirken İran'dan açıklama geldi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan bildirdiği sıcak gelişmelerle bölgedeki son durumu, liderlik krizini ve İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı şiddetli intikam saldırılarının perde arkasını aktardı.

Gündemden Videolar

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN