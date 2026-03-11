İran: Mücteba Hamaney sağlıklı ve güvende

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği alçak saldırıların ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. Saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey İranlı komutanlar için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlenirken, gözler yeni Dini Lider Müçteba Hamaney'e çevrildi. Seçildiği günden bu yana sırra kadem basan ve hiçbir açıklama yapmayan Müçteba Hamaney'in saldırılarda ağır yaralandığı, solunum cihazına bağlandığı hatta öldüğü iddia edilirken İran'dan açıklama geldi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan bildirdiği sıcak gelişmelerle bölgedeki son durumu, liderlik krizini ve İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı şiddetli intikam saldırılarının perde arkasını aktardı.