Batı'nın ikiyüzlü vicdanı: Penguene üzülen dünya ölen çocuklara kör!
Ortadoğu'daki gerilim 12. gününe girerken, İsrail'in insani katliamlarına dünya genelinden gelen tepkilerin yetersizliği vicdanları yaralıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber canlı yayınında bölgedeki insani dramı ve Batı'nın "çifte standartlı" yaklaşımını eleştirerek insanlık dersi verdi. Uzman isim, "İnsanlar bir penguene üzülürken, maalesef hayatını kaybeden çocuklara neredeyse üzülmeyecek duruma geldi." dedi.