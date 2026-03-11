CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Tel Aviv'de sabah olmadı
Özel HaberTel Aviv'de sabah olmadı
Otomobil TIR'ın altına girdi
YaşamOtomobil TIR'ın altına girdi
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Yaşamİstanbul'da yoğun sis etkili oldu
"Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın!"
Gündem"Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın!"
İsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş
Gündemİsrail’in Lübnan planı ve 5. nesil savaş
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Batı'nın ikiyüzlü vicdanı: Penguene üzülen dünya ölen çocuklara kör!

Ortadoğu'daki gerilim 12. gününe girerken, İsrail'in insani katliamlarına dünya genelinden gelen tepkilerin yetersizliği vicdanları yaralıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber canlı yayınında bölgedeki insani dramı ve Batı'nın "çifte standartlı" yaklaşımını eleştirerek insanlık dersi verdi. Uzman isim, "İnsanlar bir penguene üzülürken, maalesef hayatını kaybeden çocuklara neredeyse üzülmeyecek duruma geldi." dedi.

Gündemden Videolar

İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
Trump'tan Cinping görüşmesi öncesi İran'a saldırı planı
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN