Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: "Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı denk alın!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı "Türkiye eski Türkiye değil, ayağınızı buna göre denk alın" çıkışı siyasetin gündemine oturdu. Yabancı basındaki algı operasyonlarına ve sınır güvenliğine yönelik tehditlere karşı verilen bu sert mesajı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak A Haber’e değerlendirdi. Milletvekilleri, Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrimini ve NATO içindeki stratejik konumunu vurgulayarak, "Dostluğumuz ne kadar kıymetliyse, gazabımız da o kadar tehlikelidir" mesajını verdi.