11 Ağustos 2025, Pazartesi

Erzincan'daki masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor
Giriş: 11.08.2025 16:39
Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.
