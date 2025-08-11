Erzincan’daki masalsı kanyonlar turizmcileri cezbediyor

Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergâhında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.

