Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.