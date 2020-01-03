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03.01.2020

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var | Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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