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Ertan Saban’ın küfürlü tezahüratı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı: Özür dile!

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Giriş: 01.05.2023 17:22
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncusu Ertan Saban dün akşam oynan Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı. Koyu Beşiktaş taraftarı olan Saban’ın Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunduğu ana ait görüntüler hızla yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Galatasaray taraftarı, ünlü oyuncudan özür dilemeye çağırdı.
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