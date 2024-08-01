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Erken müdahale hayat kurtardı

Erken müdahale hayat kurtardı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 15:27
Bolu’da bilinmeyen bir nedenden dolayı intihara teşebbüs eden 35 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
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