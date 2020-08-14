14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Erkek arkadaşının evinde pencereden düştü! 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü...

Erkek arkadaşının evinde pencereden düştü! 17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 16:06
Güncelleme:14.08.2020 16:12
Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu D. yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Erkek arkadaşının evinde pencereden düştü!
Erkek arkadaşının evinde pencereden düştü!
Hiç gitmediği İstanbul'da ceza kesildi
Hiç gitmediği İstanbul'da ceza kesildi
Ayasofya'daki cuma namazına yoğun katılım
Ayasofya'daki cuma namazına yoğun katılım
Vali Yerlikaya'dan şehit olan polis için başsağlığı
Vali Yerlikaya'dan şehit olan polis için başsağlığı
Saldırıya uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı
Saldırıya uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı
Biletsiz uçağa bindi! Saçından tutup attılar
Biletsiz uçağa bindi! Saçından tutup attılar
Dehşete düşüren görüntüler!
Dehşete düşüren görüntüler!
Tanesi 1 kilogram! Dev biber...
Tanesi 1 kilogram! Dev biber...
Bolu'da gece yarısı dehşet anları!
Bolu'da gece yarısı dehşet anları!
Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
Daha Fazla Video Göster