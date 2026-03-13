CANLI YAYIN
Umut Özkan sokağındaki yangın faciasını anlattı
Hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya meslektaşlarında A Haber’de duygusal veda
ABD'den İran'a kapsamlı saldırı tehdidi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tarih açısından bir dahiydi
Türkiye'ye tarihi sevdiren adam Prof.Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"

Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan tarihçi-yazar Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, İlber Ortaylı’nın hem akademik başarılarını hem de halk nezdindeki karşılığını anlatarak taziyelerini sundu. İlber Ortaylı’nın vefat haberinin ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirten Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, "Evvela başta ailesi olmak üzere bütün Türk tarihçiliğine, dünya tarihçiliğine başı sağ olsun derim; çünkü İlber Ortaylı Hoca hem doğuyu hem batıyı iyi bilen bir akademisyendi." sözlerini kullandı. Özcan, Ortaylı ile uzun yıllara dayanan hukukuna değinerek, "Kendisiyle hukukumuz çok eskilere dayanır; zaman zaman Türk Tarih Kurumu kongreleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sempozyumlarda çok beraberliklerimiz olmuştur." ifadeleriyle anılarını tazeledi.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
