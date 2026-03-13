İlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"

Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan tarihçi-yazar Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, İlber Ortaylı’nın hem akademik başarılarını hem de halk nezdindeki karşılığını anlatarak taziyelerini sundu. İlber Ortaylı’nın vefat haberinin ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirten Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, "Evvela başta ailesi olmak üzere bütün Türk tarihçiliğine, dünya tarihçiliğine başı sağ olsun derim; çünkü İlber Ortaylı Hoca hem doğuyu hem batıyı iyi bilen bir akademisyendi." sözlerini kullandı. Özcan, Ortaylı ile uzun yıllara dayanan hukukuna değinerek, "Kendisiyle hukukumuz çok eskilere dayanır; zaman zaman Türk Tarih Kurumu kongreleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sempozyumlarda çok beraberliklerimiz olmuştur." ifadeleriyle anılarını tazeledi.