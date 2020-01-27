Enkazın altında kalan çocuğun son sözleri yürekleri dağladı!

Elazığ’da yaşanan depremde Sürsürü Mahallesinde çöken binanın enkazında hayatını kaybeden anne ile 12 yaşındaki oğlunun cenazeleri, defnedilmek üzere morgdan alındı. Acılı baba Turgut Elidar, depremden sağ kurtulan kızı Gizem’e sıkıca sarılırken, dede Adil Elidar ise gelini ve torununun arkasından gözyaşları döktü. Enkazın altında kalan çocuğun, babasına söylediği son sözler ise yürekleri dağladı.